Теракт против евреев на пляже в Сиднее устроили отец и сын

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальные лица сообщили, что подозреваемыми в массовом расстреле на пляже Бонди в Сиднее стали 50-летний отец, прибывший в Австралию в 1998 году по студенческой визе, и его австралийский сын, передает The New York Times.

Оба ранее не имели судимостей, подчеркнул комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Ланьон.

Отец был застрелен полицейскими на месте преступления, а его 24-летний сын госпитализирован в критическом состоянии. Власти ожидают предъявить сыну обвинение в ближайшее время после того, как его состояние позволит провести следственные действия.

Министр внутренних дел Тони Берк уточнил, что отец с 2001 года имел партнерскую визу и находился в стране законно, имя мужчины и страна, откуда он прибыл, пока не называются. Сын – гражданин Австралии по рождению. В 2019 году столичная полиция обращала внимание на молодого человека как на «знакомого других лиц», но не выявила признаков радикализации или угрозы.

Комиссар Ланьон сообщил, что в последние десять лет у старшего подозреваемого имелось разрешение на охотничье огнестрельное оружие и в официальных регистрах были шесть винтовок на его имя. Все шесть единиц оружия были изъяты для экспертиз.

На месте инцидента полицейские также нашли две самодельные взрывчатки и проводят их экспертизу. Мотивы нападавших, а также возможные связи, пока официально не разглашаются и требуют дополнительного расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный человек открыл огонь по посетителям пляжа в Сиднее, в результате чего погибли отмечавшие Хануку евреи. Подозреваемый в нападении обучался в одном из исламских центров города.

Миллиардер Билл Экман пообещал награду человеку, который обезоружил террориста.