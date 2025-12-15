Володин заявил о неотвратимости наказания для «сбежавших предателей»

Володин: Госдума приступит к рассмотрению ограничений для скрывшихся предателей

Tекст: Вера Басилая

Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что даже за пределами страны предатели России должны осознавать неотвратимость наказания за совершенные действия.

Спикер отметил, что Госдума в ближайшее время начнет рассмотрение законопроектов, направленных на ограничение прав лиц, скрывающихся за рубежом и подозреваемых в уголовных преступлениях.

Авторами инициативы выступили члены думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства под руководством Василия Пискарева. Законопроекты предусматривают применение ограничений не только к скрывающимся от уголовной ответственности, но и к тем, кто был привлечен к административной ответственности за невыполнение требований Минюста к иноагентам, призывы к нарушению территориальной целостности и дискредитацию Вооруженных сил.

Рассматриваются такие меры, как запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приостановка регистрации недвижимости и водительских удостоверений, отказ в кредитах и государственных услугах онлайн, блокировка счетов и имущества, запрет на сделки по доверенности, а также отказ в некоторых консульских действиях и применении электронной подписи.

Ранее депутаты поддержали инициативу об аресте имущества уехавших из страны граждан, совершивших правонарушения против интересов России за ее пределами.

Госдума приняла проект закона о заочных судах для лиц, совершивших преступления против России и находящихся за рубежом, по 20 видам преступлений.

Депутаты единогласно поддержали законы об усилении контроля за иностранными агентами для защиты суверенитета России.