Суд Гонконга признал медиамагната Джимми Лая виновным по делу о госбезопасности

Tекст: Мария Иванова

Суд Гонконга признал медиамагната Джимми Лая виновным по всем пунктам обвинения по делу о национальной безопасности, передает ТАСС. Судьи отметили, что дата оглашения приговора будет объявлена позже.

Лай был признан виновным в сговоре с целью публикации и распространения подрывных материалов, а также по двум эпизодам сговора с иностранными государствами и внешними элементами с целью угрозы национальной безопасности. В рамках процесса сторона защиты должна представить суду доводы о смягчающих обстоятельствах до 2 января 2026 года.

Медиамагнат отверг все выдвинутые против него обвинения. Ранее он уже был осужден на пять лет и девять месяцев по делу о мошенничестве, связанному с арендой офиса оппозиционной газеты Apple Daily, которой он владел.

Обвинители заявляют, что Лай активно поддерживал протестное движение в Гонконге и имел тесные связи с политиками из США, призывая к санкциям против города и Китая. В соответствии с законом о нацбезопасности, принятым в 2020 году, ему грозит пожизненное заключение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Гонконга ликвидировал медиахолдинг Next Digital в 2022 году. Бизнесмен Джимми Лай обвиняется в «сговоре с внешними силами» для создания угрозы национальной безопасности.

В 2019 году ы Пекине назвали четырех ключевых организаторов протестов в Гонконге.