В Туле создали оболочку для защиты полезных бактерий

Ученые ТулГУ создали кремниевую оболочку для защиты полезных бактерий

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Тульского государственного университета предложили защищать полезные бактерии, помещая их в капсулы из оксида кремния,передает РИА «Новости».

Эта технология призвана повысить эффективность и рентабельность использования микроорганизмов в пищевой и медицинской промышленности, а также для решения экологических задач. Результаты работы опубликованы в журнале Gels.

Бактерии часто используются для ферментации продуктов, производства антибиотиков и очистки сточных вод, но быстро погибают в неблагоприятной среде, например, при контакте с нефтяными пятнами. Новый кремниевый панцирь по принципу напоминает защиту диатомовых водорослей, из которых образуется осадочная порода диатомит.

Ведущий научный сотрудник лаборатории экологической и медицинской биотехнологии НИЦ «БиоХимТех» ТулГУ Дарья Лаврова пояснила: «Микроорганизмы являются продуцентами ценных веществ, поэтому такая природоподобная система может использоваться в биореакторах для фармацевтики, косметической промышленности или при переработке сельскохозяйственной продукции. Инкапсулирование облегчит выделение целевых низкомолекулярных метаболитов из культуральной среды, где растут бактерии».

Учёные подчеркивают, что кремниевые оболочки прочнее и долговечнее аналогов, которые используются сейчас и хуже защищают бактерии. Биомиметические материалы, повторяющие природные структуры, экономичны и экологичны, поскольку в их производстве не применяются опасные химикаты.

Также разработка может найти применение в биокриоконсервации – замораживании клеток в кремнеземе. Это позволит сохранять жизнеспособные клетки в течение длительного времени и поддерживать их биологическую активность.

